Montebelluna, risparmiatori celebrano funerale di Veneto Banca [VIDEO]

Condividi

A un anno di distanza dalla liquidazione di Veneto Banca i risparmiatori dell’ex popolare veneta hanno celebrato a Montebelluna (Treviso) il funerale dell’articolo 47 della Costituzione e della banca stessa.

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito» recita l’articolo in questione. In piazza anche l’associazione “Coordinamento banche don Torta“.

(Ph: YouTube – Don Torta banche)