Montebelluna (Tv), cure gratis ai cani dei poveri

L’Associazione Gioia Onlus di Montebelluna (Tv) si occupa di fornire assistenza medica gratuita ai cani. L’idea si rivolge a quelle persone che si sono trovate in condizioni economiche difficili a causa della crisi e che non riescono ad accudire gli amici a 4 zampe da sole.

Come scrive Laura Bon sul Gazzettino, il fondatore e presidente dell’associazione, Sebastiano Guzzardi (in foto) ha avviato il progetto a marzo e punta ad aiutare due famiglie al mese. Le cure sono rese possibili da una convenzione con la clinica San Marco di Veggiano (Padova). Una volta al mese vengono organizzate delle feste per raccogliere fondi per mantenere la struttura, situata in un casolare in campagna. I donatori in cambio possono portare i loro animali nella struttura, che funge anche da rifugio o soggiorno provvisorio.

(Ph: Facebook – Gioia Onlus)