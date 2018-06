Neomamma 26enne suicida dopo aver allattato il figlio

Condividi

Dramma a Salerno. Antonietta Corinto, neomamma 26enne, si è lanciata dal sesto piano dopo aver allattato il figlio Vincenzo. Un suicidio che per ora non ha un perchè: la donna era in buone condizioni salute. Si ipotizza una depressione post partum. La giovane era salita al sesto piano per allattare il figlio. Una volta finito, ha rimesso il piccolo nella culla, ha aperto la finestra del ballatoio e si è buttata senza far presagire nulla, tanto che le persone presenti hanno assistito impotenti alla scena.

Antonietta, sposata con Gerardo da un paio d’anni, aveva scritto questo post su Facebook 3 giorni fa: «la vita a volte ti mette a dura prova…Ma io e te come facciamo da tanti anni insieme tenendoci mano nella mano affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti…sfidando ogni ostacolo! Oggi siamo diventati genitori la vita ci ha premiato e i miracoli esistono! Benvenuto al mondo Vincenzo piccolo scricciolo di mamma e papà!».

Di seguito sono riportati i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico.

– Telefono Amico: 199.284.284

– Telefono Azzurro: 1.96.96

– Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

– De Leo Fund: 800.168.768

Fonte: teleclubitalia.it