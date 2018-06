Olimpiadi 2026, ministri grillini tifano per Torino

Condividi

Milano? Cortina? No, Torino. Dopo Fraccaro, Toninelli. I ministri a Cinque stelle sposano le Olimpiadi invernali 2026 low cost di Torino. «Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto». È il Tweet con cui Toninelli, ministro delle Infrastrutture, ha dato l’ok al progetto della Appendino. E Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta.

«A breve il Coni dovrà individuare il progetto della città che eventualmente rappresenterà l’Italia per la candidatura alle Paralimpiadi e Olimpiadi invernali del 2026 – dice Fraccaro – . Mi preme sottolineare che un evento dai costi troppo elevati non coinciderebbe con le priorità del Paese. Abbiamo bisogno di investimenti produttivi e modelli economicamente virtuosi, a basso impatto ambientale, puntando sulla rigenerazione e il riuso degli impianti». Per Fraccaro il governo e il Coni dovranno valutare il miglior progetto su queste basi, anche perché «la sfida tra territori sia per il minor consumo di suolo e non per una mera logica speculativa, nell’ottica di un evento incentrato sulla sostenibilità economica e ambientale».

