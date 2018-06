Lifeline: «rifiutati da Germania, Olanda e Italia, chiederemo a Francia»

Condividi

La nave noleggiata dall’Ong Lifeline carica di migranti naviga da giorni nel Mediterraneo in attesa di ricevere l’ok da qualche paese per poter attraccare. Il rappresentante Axel Steier ha dichiarato alla radio francere RTL: «siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia. Oggi chiederemo alla Francia di accoglierci. Se non abbiamo risposta lasceremo Malta per andare verso il nord».

