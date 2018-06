Padova, Pearl Jam vs Trump: «gli daremo un calcio nelle palle»

Condividi

Tutto esaurito ieri allo stadio Euganeo di Padova per il concerto dei Pearl Jam. Come scrive Michele Bugliari sul Mattino a pagina 8, la band grunge di Seattle si è esibita davanti a 45 mila fan entusiasti. Quella di Padova è stata la tappa intermedia del tour italiano che, iniziato a Milano, porterà i Pearl Jam a Roma.

Intanto ieri dal palco c’è stato un attacco al presidente statunitense Donald Trump: «canteremo una canzone per Trump, forse gli daremo anche un calcio nelle palle e gli rideremo in faccia. Lui sa perché», ha detto in italiano lo storico frontman del gruppo Eddie Vedder.

(ph: cdn.viagogo.net)