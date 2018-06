Pif: «se sei ricco facile essere di sinistra, non hai migranti come vicini»

Condividi

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, durante un’intervista a Radio Capital ha parlato della situazione politica e sociale dell’Italia. «Se sei ricco è facile essere di sinistra perché non hai i problemi dei poveri, non hai il rom o il migrante come vicino. Una volta – continua il regista – nelle zone più disagiate la gente era di sinistra nonostante fosse povera, anzi forse proprio per quello».

Sul governo fa una previsione: «arriverà un momento in cui Salvini e gli altri dovranno affrontare un problema fuori dal contratto. E lì bisognerà vedere cosa succede. Il problema non è Salvini, ma chi lo ascolta. E non quello che discute civilmente, ma il deficiente che prende il fucile ad aria e spara ai migranti». E sulla diatriba tra Salvini e Saviano dice: «non riesco a dare neanche una risposta ironica. È uscito il lato infantile di Salvini. La gravità è pensare “tu sei contro di me e ti levo la scorta”. Il problema non è la lotta alle mafie, ma che lui minacci una cosa del genere. In qualunque paese civile il ministro dell’Interno avrebbe dato le dimissioni».

Anche sul Movimento 5 Stelle ne ha da dire: «dov’è? Mandavano tutti a fanculo, ora dove sono? Capisco il progetto, ma tirate fuori un minimo di dignità! Voglio morire d’ingenuità e pensare che nel M5S stiano soffrendo. Non posso pensare che una frase come “purtroppo i rom italiani ce li dobbiamo tenere” sia piacevole. Capisco l’equilibrio di governo, ma dovrebbero tirare fuori un sussulto, quella sana incazzatura di Piazza Maggiore».

