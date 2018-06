Roma, la Raggi esca dall’angolo. Ma con classe

Condividi

Virginia Raggi deve dotarsi di grande pazienza, un bella agendina telefonica e la determinazione femminile che da ben 2 anni la tiene alla guida (maldestra) del Campidoglio. Nessuno immagina che amministrare una città complicata come Roma sia una passeggiata. Lo abbiamo scritto tante e tante volte. Però a 700 giorni dal voto amministrativo che ha portato sotto il cielo 5 Stelle la città Eterna la Virginia capitolina deve fare uno sforzo e smetterla sempre di dare la colpa ad avversari e competitori politici.

I romani sono consapevoli che sinistra e destra le hanno lasciato in dote una città devastata. Buche, erbacce, topi e voragini di bilancio sono eredità di amministrazioni precedenti. Ma ora a Palazzo Chigi Virginia può contare sulla presenza (interessata e potente), di un vicepresidente del Consiglio giovane e vanitoso, determinato quanto lei ad espugnare la cabina di regia nazionale.E allora quale miglior palco mediatico del rilancio di Roma. Luigi Di Maio ha annunciato che vuole concedere il reddito di cittadinanza a chi svolgerà lavori di pubblica utilità per almeno 8 ore settimanali e accetterà uno dei posti di lavoro che le agenzie di collocamento (che ora non si chiamano neppure più così), riuscirà a proporgli.

Non ci vuole uno scienziato per indire una gara pubblica, o cercare uno sponsor per acquistare mille decespugliatori e 10 mila rastrelli. Regalando qualche spazio pubblicitario comunale forse il Campidoglio potrà anche trovare uno sponsor in qualche impresa produttrice di articoli da giardinaggio. Mettere mille romani disoccupati a rastrellare giardini, siepi e alberelli ribalterebbe la città in poche settimane. Basterebbe chiedere all’Inail di attivare un assicurazione per i “volontari” che potrebbero essere gestiti dalle associazioni di quartiere (ne esistono migliaia a Roma che già fanno i salti mortali per sopravvivere alla burocrazia).

Una mappa ragionata con l’Ufficio Giardini – in cronica carenza di organica – eviterebbe sovrapposizioni. L’esempio non è neppure ostacolato dalle norme. La sindaca può approfittare di un regolamento comunale e concedere alle associazioni senza scopo di lucro spazi e licenze. Da Palazzo Chigi potrebbero iniettare qualche quattrino straordinario, e magari fare del rilancio di Roma la bandiera dell’anti nordismo dilagante. La Lega sta cavalcando il populismo dei migranti, Roma ha migliaia di senza lavoro di diversi colori da mettere all’opera. Non serve neppure ideare una tassa di scopo. Già oggi le associazioni delle strade storiche si autotassano per gli allestimenti natalizi, forse, se vedessero il cambiamento, potrebbero aderire ad una sottoscrizione mirata alla pulizia straordinaria della loro strada, quartiere, giardino di prossimità. Virginia datti una mossa: hai l’occasione per riscattare l’orgoglio capitale, ridare lustro al movimento grillino e fare un salto di visibilità nazionale. E poi chissà.

