«Tagliamo la gola a Boldrini e Saviano», lei annuncia querela

Laura Boldrini sempre sul piede di guerra contro gli hater. L’ex presidente della Camera ha pubblicato lo screenshot di un commento di un utente che invitava a «tagliare la gola» a lei e Saviano. «Il signore che minaccia di tagliare la gola a me e a Saviano fa l’odontotecnico, vota e sostiene Matteo Salvini, condivide con lui idee, valori e modalità di espressione, aggressive e violente – scrive Boldrini -. Ma c’è un’altra cosa ancora che li accomuna: quando si trovano di fronte alle loro responsabilità tendono a scappare perché incapaci di gestire le situazioni che creano con le loro sparate. Adesso il leghista chiede scusa per paura che io lo denunci. Come accaduto a quanti mi hanno riservato minacce e insulti, anche lui sarà querelato», conclude l’ex presidente della Camera.