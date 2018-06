Terrorismo, gambiano arrestato a Napoli: arrivato in barcone nel 2017

Condividi

E’ stato descritto come soggetto estremamente fragile dal punto di vista psicologico, incline a divenire strumento di logiche come quelle dell’Isis, il gambiano 34enne arrestato a Napoli. Si chiama Sillah Housman ed è stato notato mentre tentava di introdursi ad una manifestazione religiosa in Puglia. Si è scoperto che in passato ha superato un durissimo addestramento militare in Libia con uso di coltelli, armi esplosive e auto come arieti. E’ stato anche filmato nel centro d’accoglienza dov’era ospite mentre mimava l’uso di un mitra. Ha anche dichiarato di «sentire la voce di Allah».

Era arrivato in Italia nel 2017 con un barcone e farebbe parte di un gruppo strutturato e violento che ha ricevuto la prima radicalizzazione in Libia e in Nord Africa. Secondo gli investigatori «doveva partecipare a un attentato terroristico che prevedeva la partecipazione di molti uomini, ma non sappiamo dove, se in in Francia, in Spagna oppure altrove».

