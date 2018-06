Venezia, torna il 6 al Superenalotto: vinto 1 milione

Condividi

11:40 – È tornato il 6 al Superenalotto, qualcuno si è portato a casa 51 milioni di euro grazie a un sistema suddiviso in 45 quote vendute in diverse città italiane tra cui Venezia, dove sono stati vinti 1 milione 333 mila euro.

Il Jackpot è al 19esimo posto nella classifica delle vittorie più cospicue della storia del gioco. (Fonte: Ansa – 24/06 21:42)