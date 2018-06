«Verona, un anno di Sboarina: cambiare tutto perché nulla cambi»

Condividi

A un anno dall’insediamento di Federico Sboarina a Palazzo Barbieri, i gruppi consiliari del Partito Democratico e Verona Civica hanno stilato un bilancio sull’operato del primo cittadino.

Bene aver tagliato le aree commerciali e ridotto le cubature previste in origine dalla Variante 23, ma dopo decenni manca ancora un progetto di riqualificazione di Verona Sud e di rilancio degli altri quartieri cittadini. Bene aver cancellato il project financing che di fatto trasformava l’ex Arsenale in un centro commerciale, ma dopo decenni manca ancora un’idea forte attorno alla quale costruire la nuova ipotesi di recupero della struttura. Bene aver sostenuto e finanziato il Pums, peccato che, prima ancora di produrre un solo dato, l’amministrazione ricominci a parlare di traforo… In questo primo anno di amministrazione Sboarina abbiamo assistito ad un lavoro di contrasto alle decisioni più controverse delle due passate amministrazioni – rispetto alle quali la nuova giunta si pone peraltro in cortocircuito essendo stata parte integrante del Tosi 1 – tuttavia da tale lavoro di demolizione non sta emergendo una idea realmente diversa di città.

Accanto alle sfide emergenti della sostenibilità (energetica, ambientale, di un nuovo modello di mobilità) a cui l’amministrazione si avvicina troppo timidamente, la città continua a trascinarsi tare storiche che l’attuale amministrazione non fa nemmeno il tentativo di affrontare. Se non saranno il Polo Finanziario e il Polo Culturale a condurre la riqualificazione di Verona Sud – in quanto entrambi affossati dalla prima amministrazione Tosi – che cosa propone l’amministrazione Sboarina per questa parte di città? Manca una visione e un progetto su quella che dovrebbe essere la principale area di sviluppo della città, la Marangona, e del suo strumento principale, il Consorzio Zai. Nei quartieri il cambiamento promesso resta ancora un insieme di vuote promesse a cui finora non è seguita alcuna azione significativa. Eliminare la Cercola, ridurre le superfici del Tiberghien e impedire ulteriori e soffocanti centri commerciali era anche un punto del nostro programma, ma una reale discontinuità col passato sarebbe stata – come noi chiedevamo – ripartire dai bisogni dei quartieri, fornendo qui ed ora le soluzioni concrete di miglioramento della vivibilità che i quartieri attendono da anni.

Sui temi dell’ambiente e della cultura il centrodestra scaligero a Verona, come nel resto della provincia, è stato costretto ad abbracciare i temi di sostenibilità promossi negli anni scorsi dalle battaglie del centrosinistra, ma con ogni evidenza non è preparato a svilupparli nel concreto, di qui proposte spot che rinviano al giorno del mai gli interventi che sarebbero necessari oggi. Vivibilità significa anche un modello di mobilità razionale non più basato, come negli anni Sessanta, solo e soltanto sull’uso dell’automobile. Di questo non c’è traccia negli atti e nelle dichiarazioni di questa giunta: dove sono i parcheggi scambiatori, i mezzi di trasporto rapido di massa? Quale ruolo deve giocare il filobus in questo cambio di modello? Quali sono gli obiettivi di mobilità sostenibile che l’amministrazione vuole perseguire con il Pums, e che c’entra con questi il traforo? Che modello di mobilità si vuole proporre?

Sui grandi temi della città si evidenzia dunque grande immobilismo e superficialità, segno di una amministrazione debole a cui manca una visione condivisa della città e che pertanto si limita a temporeggiare. I continui rinvii e le mancate scelte sono un danno per una città che invece ha bisogno di scelte oculate. Il regresso è evidente nella gestione delle aziende partecipate, in particolare in Agsm che una volta era fiore all’occhiello del sistema Verona mentre ora è ridotta a bottino elettorale della corrente di turno. La mancanza del direttore generale in Agsm da ormai un anno, anche dopo la tanto acclamata selezione “trasparente” così come gli atti di sfiducia tra presidenti (vedi Croce con Niccolai), sono la cartina tornasole di un’amministrazione che vede ancora le aziende come casse d’espansione politica e non con una strategia industriale seria. Non rendiamo le aziende casse di risonanza politica per una o l’altra corrente, ma diamo una visione strategica.

Amia, è paralizzata dai veti incrociati e da una gestione che ha riportato i conti in rosso. Anziché intervenire con degli indirizzi precisi, l’amministrazione ha issato sul ponte la bandiera del Non-so-che-fare… Agec, a suo tempo eletta a simbolo di una politica di rinnovamento da una parte della maggioranza, da mesi sta prendendo un granchio dietro l’altro, l’ultimo dei quali il pronunciamento del Tar avverso all’acquisto della Farmacia Agli Angeli, suggello della manovra che nel 2009 (prima giunta Tosi) obbligò l’azienda a introdursi nel settore farmacie. Da allora Agec non ha più svolto politica abitativa e, da dopo il fallimento della Fondazione Scaligera per la Locazione, nemmeno il Comune. Fortemente regressiva è anche la politica della maggioranza sulle libertà e i diritti civili. Sotto questa amministrazione si sono svolte le azioni più impresentabili dei movimenti più retrogradi che non solo Verona ma l’intera Penisola italiana abbia conosciuto, nuocendo grandemente all’immagine di Verona come città moderna, europea, aperta e inclusiva.

In conclusione, a questa amministrazione manca spesso la preparazione per affrontare le sfide e la cultura politica che nell’ambito dei meccanismi democratici, deve portare ad una condivisione delle scelte. Sull’Arsenale, sui temi della cultura come quelli dell’ambiente, la partecipazione è spesso puramente formale, non viene riconosciuto un ruolo vero delle commissioni e il Consiglio come nel recente passato, è convocato soltanto per “schiacciare il bottone” su decisioni già prese. Come accade troppo spesso in Italia, il rischio di questa amministrazione del “cambiamento” è di voler cambiare tutto affinché nulla cambi per davvero.