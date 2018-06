Vicenza, minacce “no-vax” contro ordine medici

Condividi

Una email piena di intimidazioni e minacce è stata ricevuta dal presidente dell’Ordine dei medici di Vicenza, Michele Valente. Come scrive Franco Pepe sul Giornale di Vicenza a pagina 13, il mittente si firma “Alfabetopiramidale” e il suo intento è quello di contestare la recente campagna anti-bufale lanciata dall’ordine contro la disinformazione in campo scientifico.

«Il signor Michele Valente e tanti medici dovrebbero smetterla di fare i pagliacci altrimenti finiranno in prigione o anche peggio. Lo sanno tutti ormai che il problema della sanità non sono le bufale ma i crimini che si consumano negli ospedali, nei policlinici, nelle Ulss, e che gli ordini professionali sono gestiti da nord a sud da soggetti che fanno estorsioni, truffe, falsificazioni. Attenti a ciò che fate». Il presidente dell’ordine vicentino ha dichiarato che sta valutando se portare la lettera in procura: «la nostra missione è di difendere la salute delle persone. Non ci tireremo indietro».