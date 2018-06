“Vu cumprà”, Federalberghi Veneto: «bene linea dura Salvini»

Condividi

Il presidente degli albergatori veneti in Federalberghi, Marco Michielli, plaude alla linea dura del ministro dell’Interno Matteo Salvini sui venditori abusivi in spiaggia. «Bene così siamo fiduciosi, da tempo chiediamo di poter tutelare le nostre località turistiche e gli ospiti dalla soverchiante presenza di abusivi. Ora attendiamo misure concrete», dichiara Michiellli in un articolo di Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 19, condividendo la proposta del leader del Carroccio di multare chi acquista merce dai vu cumprà.