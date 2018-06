«Abbandoni e violenze, Veneto diventi regione “animal friendly”»

Condividi

«Vogliamo che il Veneto diventi una regione realmente “animal friendly” e per farlo è necessario superare la legge regionale 60 del 1993, introducendo dei cambiamenti significativi. Il nostro Pdl, di cui sono primo firmatario, va proprio in questa direzione». Sono le parole di Andrea Zanoni, Consigliere regionale del Partito Democratico, che in una nota annuncia: «mercoledì 27 giugno, alle 21, presso l’Hotel Bologna Best Western di Mestre, in via Piave 214 di fronte alla stazione ferroviaria, illustrerò il Progetto di legge rubricato “Norme per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto del maltrattamento, abbandono e randagismo” che approderà in aula nelle prossime settimane. L’incontro sarà moderato dal giornalista Cristiano Cadoni».

«Le istituzioni – spiega Zanoni – possono fare molto di più per combattere questi fenomeni e proteggere non soltanto gli animali domestici ma anche quelli selvatici. Il testo che abbiamo preparato fornisce tutti gli strumenti necessari. È un Pdl corposo e strutturato, 35 articoli, per coprire la materia a 360 gradi, frutto di un lungo lavoro di confronto con esperti delle associazioni del volontariato, quelle che sono sempre in prima linea nella prevenzione e nella lotta al fenomeno dell’abbandono, che è poi causa di randagismo e maltrattamenti. In Veneto la situazione del randagismo è sotto controllo per quanto riguarda i cani, mentre per i gatti siamo a situazioni di allarme gestite quasi esclusivamente dai singoli volontari o dalle associazioni animaliste. Servono perciò risposte concrete come quelle della nostra legge».

(Ph. Shutterstock)