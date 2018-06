Attentato ad Amsterdam, furgone contro sede quotidiano De Telegraaf

Condividi

Attentato nella notte ad Amsterdam in zona Basisweg. Un furgone è stato lanciato contro la facciata in vetro della sede del quotidiano “De Telegraaf” ed ha preso fuoco causando ingenti danni. Al momento non si registra alcun morto o ferito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore a spegnere le fiamme alte 14 metri. L’attacco è avvenuto questa mattina intorno alle 4. L’attentatore e’ fuggito su un’auto guidata da un complice.

Fonte: The Post Internazionale

ph: Twitter – Wouter de Winther