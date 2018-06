Austria, treno deraglia: decine di feriti, 2 gravi

Condividi

Questa mattina, poco prima delle 7, un treno è deragliato nei pressi di Voellerndorf, in Austria. Due vagoni si sono capovolti con a bordo circa 80 passeggeri, molti dei quali studenti. I feriti sarebbero 28, due dei quali sono stati estratti in condizioni gravissime. A bordo resterebbero ancora due persone incastrate all’interno del convoglio, in condizioni serie. I soccorritori sono sul posto, con diverse squadre dei vigili del fuoco, 14 ambulanze e 3 elicotteri.

+++ Notizia in aggiornamento +++

Fonte: Repubblica

(Ph. ČT24 / Twitter)