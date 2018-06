Bollywood a Montecchio (Vi): ciak ai castelli di Giulietta e Romeo

Condividi

17:00 – I Castelli di Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore (Vicenza) trasformati in un enorme set cinematografico in stile Bollywood: la casa dei due storici innamorati è stata scelta come location italiana di un film molto atteso soprattutto in India e negli Stati Uniti, a dieci anni dal kolossal “Kambaqt Isq” ambientato a Villa Cordellina di Montecchio e nel centro di Vicenza, che registrò milioni di spettatori. Grazie alla collaborazione di Vicenza Film Commission, ai castelli sono state girate alcune scene del film “Amavas“, che in indiano significa “Eclissi di luna”, del regista Bhushan Patel.

La pellicola, che uscirà a settembre in tutta l’India, vede come attore principale Sachiin Joshi, mentre l’attrice protagonista è Nargis Fakhri, modella indo-americana nata nel Queens, a New York, da madre ceca e padre pakistano che ha iniziato la carriera come modella negli States per poi debuttare a Bollywood nel 2011. La trama del film combina scene romantiche come quelle girate ai Castelli di Romeo e Giulietta, con altre più forti, addirittura horror, sull’onda del nuovo corso bollywoodiano. Internazionali sono i luoghi dove la troupe ha finora girato: da Mumbai a Londra e appunto in Italia dove si sviluppa la parte più romantica del film, con ambientazioni sul lago di Garda, Venezia e appunto Montecchio Maggiore. (Fonte: Ansa)

(Ph. Nargis Fakhri / Facebook)