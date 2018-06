Cina, bus si ribalta e schiaccia i passeggeri: il video choc

Condividi

Spaventoso incidente a Zhuhai, in Cina: l’autista di un autobus ha perso il controllo del mezzo prima di entrare in una galleria. Il bus sì è ribaltato perdendo una fiancata e finendo per schiacciare i passeggeri catapultati in strada. Il bilancio parla di tre morti e sette feriti in modo grave. Il video choc dell’incidente (attenzione, immagini forti, sconsigliate a un pubblico sensibile).