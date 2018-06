Consiglio regionale, non passa la proposta dell’Inno del Veneto

Condividi

Approvato con 36 voti a favore e 5 astenuti la Revisione dello Statuto Regionale n. 2 di iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Conte, Giorgetti, Guadagnini e Pigozzo. La legge di modifica dello statuto ora dovrà passare alla seconda lettura dell’aula, fra 60 giorni, per essere approvata in via definitiva. Relatore in aula il Consigliere Luciano Sandonà e controrelatore Simone Scarabel. Il dibattito ha visto un confronto serrato in specialmodo sull’articolo 5 del testo approdato in aula che introduceva la modifica dell’art. 1 dello Statuto proponendo che la Regione fosse rappresentata, oltre che dalla bandiera, gonfalone e stemma anche da un Inno stabilito con specifica legge regionale. Questa proposta, fortemente contestata dal consigliere Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) sostenuto dal dibatto dagli interventi dei consiglieri del Pd, Fracasso, Salemi, Azzalin, e approfondita nei suoi aspetti politici anche dal consigliere Marino Zorzato (Area Popolare) è stata votata con 25 voti a favore, 15 contrari, e 5 astenuti ma necessitando della maggioranza qualificata fissata in 26 voti non ha passato l’esame dell’aula.

Stefano Fracasso (Partito Democratico) ha spiegato che «il tema dell’inno, certe nostalgie venetiste si sono infrante sugli scogli di una nuovo livello politico che colloca la Lega nel contesto nazionale, e probabilmente al presidente Zaia non dispiacerà questo esito». Pietro Dalla Libera (Veneto Civico) si è detto dispiaciuto di «non aver vista approvata la norma relativa all’Inno contenuta nella proposta di modifica dell’articolo 5». Sergio Berlato (FdI-Mcr) ha ribadito che «a nome di Fratelli d’Italia, fin all’inizio ho sollevato le nostre perplessità sull’articolo 3 e contrarietà rispetto all’articolo 5». Si è rammaricato invece Antonio Gaudagnini (Siamo Veneto): «la proposta di aggiungere l’Inno avrebbe qualificato maggiormente la revisione statutaria. Non sarebbe stata la prima regione d’Italia e non sarebbe stata in contrapposizione con l’inno nazionale». Nicola Finco (Lega Nord): «dispiace che il tema dell’Inno sia stato visto come occasione per rinfocolare una diatriba in contrapposizione con i “nazionalisti”. La lega è diventata nazionale, ma mantiene una forte identità e valori radicati sul territorio, una ossatura forte e una spina dorsale che altri partiti non hanno più».

Critico, complessivamente, il Movimento 5 Stelle che con Simone Scarabel aveva presentato più emendamenti per introdurre nello Statuto veneto la previsione di forme di democrazia diretta dei cittadini, attraverso consultazioni anche telematiche sul modello svizzero. «Sarebbe bastato un segnale positivo rispetto alla nostra manovra emendativa che aveva l’obiettivo di aumentare lo spazio e favorire previsioni statutarie volte a favorire la democrazia diretta – spiega Scarabel -. Quel segnale non c’è stato, un’occasione persa nell’interesse dei nostri cittadini. Annuncio con dispiacere per questa prima lettura del testo di revisione statutaria il nostro voto di astensione».