Gossip politico di Cecchi Paone: «tra i ministri ci sono 3 gay»

Gossip politico con Alessandro Cecchi Paone a Un giorno da pecora su Radio 1. «In politica è pieno di gay – ha dichiarato il giornalista -. Ora non sono nascosti ma in questo governo ce ne sono. Direi che, tra i ministri, ce ne sono tre (e lascia interedere che due siano del M5S e uno della Lega)». Analizzando il perchè non facciano coming out, Cecchi Paone spiega: «se fossero leghisti, direi perché la loro posizione culturale o ideale non gli porterebbe voti. Ma se fossero grillini dovrebbero dirlo…».

Poi fa un salto nel passato: «tanti anni fa, abbiamo avuto non uno ma due premier gay, democristiani e dorotei. Ma non posso fare nomi, non so se la legge sulla privacy riguarda anche le persone defunte». Poi si lascia andare a commenti sull’estetica degli esponenti del nuovo governo: «i leghisti di solito sono brutti, tutti con la barba incolta, un po’ sudaticci. Salvini? Per carità, è brutto, stiamo scherzando? Macron, ad esempio, è bellissimo, con Salvini non c’è paragone. Luigi Di Maio è caruccio, meglio di Salvini».