Grillo: «c’è chi pubblicizza gioco d’azzardo ma non vuole porti chiusi»

Dopo le dichiarazioni di ieri di Claudio Amendola, a rispondere a tono ci pensa Beppe Grillo direttamente dal suo blog. «Gente che campa pubblicizzando il gioco d’azzardo augura a noi ogni male possibile, non vogliono vivere in un paese con i porti chiusi, forse temono qualche bisca di Stato in meno. Uomini della sinistra frou frou ricomponetevi, e rilasciate l’Italia senza condizioni, mi appello a quel briciolo di essere nel mondò che dovrebbe riuscire a muovervi a più miti contegni».

Grillo commenta anche l’attualità politica soffermandosi in particolare sulle ultime elezioni amministrative che hanno visto un tracollo del centrosinistra. «Riconosco che la parte del leone, nel togliere di mezzo il Pd dai Comuni di quasi tutto il Paese, non è stata nostra, non è una vittoria del MoVimento. Questa constatazione paradossalmente solleva un po’; perché la rabbia disperata dei sodali dell’intellighenzia piddina è davvero impressionante. Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror. Quale cortocircuito cerebrale li ha trascinati dalla fantasia di “stare a guardare con il popcorn” alla rabbia cieca, così, all’unisono? Fosse possibile restituirgli Imola, quasi quasi… Gli intellettuali della sinistra mostrano i canini e ringhiano che siamo fascisti, hanno perso qualunque forma di contegno e questo non è bello».