Lifeline approderà a Malta. Ma migranti saranno accolti anche dall’Italia

La vicenda travagliata della Lifeline sembra giunta al capolinea. Poco fa il premier Giuseppe Conte ha annunciato che la nave attraccherà a Malta. «Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il presidente maltese abbiamo concordato che l’imbarcazione sarà sottoposta a indagine per accertarne l’effettiva nazionalità e il rispetto delle regole del diritto internazionale da parte dell’equipaggio. Coerentemente con il principio cardine della nostra proposta sull’immigrazione, secondo cui chi sbarca sulle coste italiane, spagnole, greche o maltesi, sbarca in Europa, l’Italia farà la sua parte e accoglierà – annuncia – una quota dei migranti che sono a bordo della Lifeline, con l’auspicio che anche gli altri Paesi europei facciano lo stesso come in parte già preannunciato».

Su Twitter l’equipaggio di Lifeline scrive: «lo abbiamo saputo da Twitter. Grazie per il sostegno di Malta ma ora abbiamo bisogno che i Paesi europei accolgano i migranti».

For days now we have to read on Twitter what happens to us. Hardly any direct message. Now we read, that we are allowed to enter Malta. We. welcome Maltese support, but we now need EU countries to welcome the people. That was what Malta asked for, and that is what we asked for. pic.twitter.com/7WCLIoA96k

— MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 26 giugno 2018