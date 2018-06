Melegatti, nuova speranza: si procede con esercizio provvisorio

Condividi

12:00 – Esercizio provvisorio per Melegatti: il tribunale di Verona ha autorizzato per 6 mesi il provvedimento che vedrà impegnati 10 lavoratori mentre per gli altri scatterà la procedura di cassa integrazione straordinaria.

In una nota i sindacati Cgil, Cisl e Uil spiegano l’importanza di questa condizione «per poter offrire una nuova opportunità allo storico marchio e per garantire una copertura economica ai dipendenti». Nei prossimi giorni, sindacati e curatori fallimentari saranno chiamati in Regione per fare l’esame congiunto utile alla richiesta di cassa integrazione straordinaria. (Fonte: Ansa – 25/06 23:50)