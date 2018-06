Mestre, allarme bomba alla fermata del bus

Condividi

Allarme bomba a Mestre, dove intorno alle 13, in viale San Marco, è stata ritrovata una valigia rigida a pochi metri di distanza dalla fermata dell’autobus. L’intera area è stata transennata a scopo precauzionale e il tram che porta a Venezia è stato bloccato. Gli artificieri sono intervenuti per far brillare il bagaglio con un robot. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme: solo una semplice valigia dimenticata da qualche turista distratto. La circolazione è ripresa regolarmente alle 14.

Fonte: Nuova Venezia

(Ph. Shutterstock)