Mestre, incidente sul lavoro: operaio incastrato in macchinario

17:00 – Grave incidente sul lavoro questa mattina a Mestre in una ditta specializzata in lavanderie industriali e noleggio biancheria. Un operatore è rimasto incastrato in un macchinario riportando ferite gravi. I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per liberarlo, poi sono subentrati gli operatori del Suem che l’hanno stabilizzato e trasportato in ospedale. La dinamica è al vaglio degli ispettori dell’Ulss 3 “Serenissima”. (Fonte: Ansa – 15:07)

(Ph. Shutterstock)