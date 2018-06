Miteni, primo sì al concordato: arriva il commissario

Condividi

Il Tribunale di Vicenza ha ammesso la Miteni al concordato chiesto in maggio di fronte alla difficoltà dell’azienda di ottenere credito dalle banche e all’indeterminatezza della cifra da versare per le bonifiche dei terreni contaminati da Pfas. Come scrive il Giornale di Vicenza a pagina 9, l’azienda chimica di Trissino avrà tempo 4 mesi (senza contare le ferie estive, ndr) per depositare la domanda definitiva.

È stato inoltre deciso di nominare il commissario giudiziale Domenico De Rosa a cui sarà affidato l’incarico di autorizzare ogni atto di amministrazione straordinaria della Miteni e analizzare eventuali anomalie nei suoi rapporti economici. L’azienda di Trissino è infatti chiamata a presentare una relazione mensile sulla gestione della cassa.