Padova, insulti razzisti per strada: «negro te copo, la pacchia è finita»

Grave episodio di razzismo domenica sera in via Codalunga a Padova. Come denuncia un passante sul Mattino a pagina 3, un ragazzo di colore sarebbe stato pesantemente insultato da un cittadino mentre tentava di attraversare la strada. Un auto che giungeva a forte velocità non avrebbe rallentato e avrebbe rischiato di investirlo. Scansando il mezzo, l’uomo di colore ha gettato un sacco di vestiti addosso all’auto. A quel punto il conducente 50enne è sceso dal veicolo cominciando ad inveire e la situazione si è rapidamente scaldata. «Te porto in questura e te copo – avrebbe urlato il padovano – Per quelli come te è finita la pacchia».

La scena si è svolta davanti ad almeno 5 testimoni che sono intervenuti provando a riportare la calma. Il conducente ad un certo punto ha estratto un tesserino che sosteneva essere delle forze dell’ordine e ha intimato all’africano di mostrargli i documenti. Il ragazzo di colore ha quindi tentato di defilarsi. Il 50enne, accorgendosi della sua reazione esagerata, ha poi deciso di andarsene al volante della sua auto. «È stata una scena orribile e mi sono sentito in dovere di far sapere quanto succede nelle nostre strade, e di come si possa usurpare un ruolo presunto di difensori della legge con tanta leggerezza ed a scopi intimidatori», racconta al Mattino il testimone dell’episodio.