Padova, video online dell’unione gay: centinaia di messaggi minatori

Una coppia di uomini, dopo essersi unita civilmente lo scorso fine settimana in Comune a Padova, è stata subissata di messaggi di insulti e minacce. I due, uno napoletano, l’altro di origini marocchine, hanno ripreso la scena del fatidico sì con lo smartphone e l’hanno pubblicata online. Il video ha iniziato ad essere condiviso sui social network ed è arrivato fino ai media arabi. A quel punto i due sposi sono finiti nel mirino di alcuni siti estremisti. «Fin da sabato pomeriggio la mia pagina Facebook è stata invasa da commenti cattivi e insulti», racconta l’italiano. Ma a preoccupare sono le minacce di morte provenienti dal mondo arabo.

«Decine, centinaia, non rivolte a me, io per loro sono già un peccatore, per il semplice fatto di essere cristiano. Ma al mio compagno: l’omosessualità è un reato in Marocco, punibile per legge. Questa gente è pazza e mia suocera vive lì. In quel video c’erano i nostri dati, nomi, indirizzi. Siamo rintracciabili». Pertanto, come scrive Angela Tisbe Ciocola sul Corriere del Veneto a pagina 7, ieri la coppia si è rivolta alla polizia postale per sporgere denuncia. «Intanto abbiamo chiesto di cancellare il video che riporta i nostri nomi. Speriamo almeno di togliere in questo modo l’arma agli imbecilli».