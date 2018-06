«Queste barche non trasportano i 49 milioni sottratti dalla Lega»

Condividi

Qualche giorno fa Matteo Salvini aveva pubblicato un selfie con alle spalle le due imbarcazioni sul suo profilo Twitter in cui scriveva: «Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!».

P.s. Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini! pic.twitter.com/r811GJXdh7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 giugno 2018

A stretto giro arriva la risposta di chef Rubio, alias Gabriele Rubini, su Instagram che fa il verso a quello pubblicato da Salvini. Lo chef scrive: «Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani».