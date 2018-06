Reddito di cittadinanza? Sbagliato criticarlo a priori

Condividi

Il ministro del lavoro Luigi Di Maio propone che, per ottenere un reddito di cittadinanza, i cittadini debbano garantire otto ore di lavoro gratuito alla settimana ai Comuni. La buona notizia potrebbe essere che la gestione del reddito di cittadinanza sarebbe assegnata ai Comuni. Vale la pena aggiungere che i Comuni presentino progetti articolati secondo schemi e obiettivi precisi per occupare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Senza tali progetti i fondi non andrebbero erogati. In questo modo si sollecitano i Comuni a operare creativamente per creare lavoro utile.

Va cambiata la mentalità assistenziale da cui si parte: i lavori utili non si dovrebbero pensare perché ci sono disoccupati. Piuttosto l’opposto: occorre pensare a cosa sia utile fare e di conseguenza a occupare persone temporaneamente inutilizzate. Un’impostazione più moderna ed efficace presume che Comuni, quartieri nelle città maggiori, enti Parco, ecc., elaborino progetti utili al territorio sapendo che ci sono persone senza reddito che si offrono grazie a un sussidio che passa attraverso l’Ente. Un ulteriore passo avanti nella redazione della legge consentirebbe a coloro i quali sono senza lavoro di proporre essi stessi i progetti – sempre redatti secondo modalità prestabilite eventualmente con l’aiuto di centri di formazione – nei quali realizzarsi. Le amministrazioni e i cittadini si esprimerebbero positivamente grazie al modesto sussidio. Si renderebbero utili e fornirebbero un’attività utile alla collettività e gradita al lavoratore per quanto poco pagata. Questa impostazione stimolerebbe la creatività delle amministrazioni e dei singoli. A livello nazionale e regionale ci si dovrebbe attrezzare per fornire assistenza per l’elaborazione e la proposta di questi progetti. In questo modo si valorizzano l’intelligenza e la creatività per migliorare la vita quotidiana.

S’è già parlato di keynesismo culturale e ambientale nel senso della produzione di idee utili che mettono in moto l’economia. S’induce così un atteggiamento generoso anziché rivendicativo di un reddito pagato da contribuenti, lontani e invisibili. La creatività non deve essere necessariamente alta tecnologia, ma anche la semplice attenzione alle piccole esigenze quotidiane, alle manutenzioni sulle quali le amministrazioni urbane oggi non pongono sufficiente attenzione.

Nonostante io sia per formazione sinceramente federalista e il mio sogno sarebbe una solidarietà e una tassazione alla scala più piccola possibile, non è realistico pensare immediatamente che siano i Comuni e gli enti minori a gestire l’operazione del reddito di cittadinanza. Però una gestione regionale è praticabile allargando l’autonomia regionale.

Anziché “reddito di cittadinanza”, io l’avrei chiamato “lavoro di cittadinanza e solidarietà”. Certo un nome non cambia le cose e la rosa profuma comunque la si chiami. Il vecchio stato sociale è fallito perché ha assunto proporzioni mastodontiche e ha perso il contatto umano della solidarietà. Una soluzione fiscale nazionale per il finanziamento del lavoro di solidarietà sarebbe quindi fallimentare, anche se si fantasticasse su risorse ottenute tagliando altre spese. Il finanziamento per il “lavoro di cittadinanza e solidarietà” si può ricavare da imposte locali a fronte di sgravi e progetti di lavoro specifici, in modo da creare un rapporto diretto tra chi paga il servizio e chi lo fornisce. I cittadini sono più facilmente disposti a pagare un contributo di solidarietà per il vicino di casa inoccupato che porta i pasti ai vecchi soli, garantisce la pulizia dell’ambiente, apre biblioteche e palestre la sera e la domenica, organizza attività sportive in un parco pulito e controllato, sfalcia l’erba, dà ripetizioni agli studenti ecc., piuttosto che sentirsi vessati da un tributo nazionale sulla cui corretta ridistribuzione nutre dubbi.

Prima di criticare la proposta “per principio” si dovrebbe aspettare di vedere in che termini sarà articolata, quali altre tutele sostituirà e come potrà operare per stimolare la formazione e la creazione di nuovo lavoro. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro, non sul reddito garantito. Se il lavoro è un diritto, è anche un dovere del cittadino fondare la Repubblica lavorando. Il rivendicare il diritto a lavorare e il dovere di aiutare la società è l’opposto che elemosinare un vecchio welfare paternalistico e lacrimoso.