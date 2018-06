Rovigo, voglia di spritz più forte dei domiciliari: 53enne denunciato

Condividi

11:22 – Era ai domiciliari dallo scorso gennaio ma ieri si è allontanato dalla sua abitazione per recarsi al bar. Lo hanno trovato, in evidente stato di ubriachezza, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Rovigo. Il 53enne è stato denunciato per evasione e ubriachezza molesta. (Fonte: Ansa – 10:17)

Ph: Flickr Wine Dharma