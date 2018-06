Sberla a figlio 15enne che fuma canna: padre denunciato

Condividi

I carabinieri hanno beccato il figlio 15enne mentre fumava una canna in un parco e, una volta raggiunta la caserma, il padre d’istinto gli ha tirato uno schiaffo. Questo gesto gli è costato una denuncia per abuso di mezzi di correzione. E’ successo a Cattolica, come racconta Il Resto del Carlino.

«Non sono mai stato un padre violento e mai lo sarò – spiega -; il mio era uno schiaffo educativo. Io voglio che mio figlio stia lontano dalle schifezze di questa nostra vita. Il mio è stato un gesto di delusione, era solo per fargli capire che aveva commesso un errore. Non aveva nessun segno, i miei figli sono la mia vita. Se ho sbagliato, è giusto che io paghi, ma, per il bene di mio figlio, lo rifarei. A me interessa che non finisca nei guai, che abbia il meglio della vita e che non se la rovini a causa di amici sbagliati».