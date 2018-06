Scuola, Cgil: «in Veneto 2800 insegnanti in meno»

Condividi

Flc Cgil lancia l’allarme sul prossimo anno scolastico facendo un appello alle istituzioni regionali affinchè intervengano tempestivamente per proteggere le cattedre. Come scrive Nicola Brillo sul Mattino a pagina 12, secondo i calcoli del sindacato, in Veneto sono infatti vicini all’estromissione circa 2.100 insegnanti in possesso del solo diploma magistrale mentre altri 650 sono vicini al pensionamento. In totale ci sarebbe un ammanco di 2800 docenti. Di questi 1200 hanno lavorato quest’anno con contratti annuali a tempo determinato ma potrebbero essere esclusi dalle graduatorie per le future nomine della scuola primaria.

Sotto accusa la recente decisione del Consiglio di Stato che ha affermato il principio in base al quale i diplomati magistrali ante 2001/2002 non avrebbero diritto a essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. «Chi ha maturato diritti riconosciuti deve essere tutelato. Per gli altri serve una soluzione presa dalla politica – è l’appello delle categorie sindacali – È indispensabile, a due mesi dall’inizio del prossimo anno scolastico, che venga trovata una soluzione alla vicenda che coinvolge la vita professionale e personale di migliaia di docenti».