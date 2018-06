Separazione Venezia-Mestre, governo ricorre contro Zaia

Condividi

Il governo gialloverde ricorre contro il referendum per la separazione amministrativa di Venezia e Mestre voluto dalla Regione Veneto. Come scrive Alberto Vitucci su La Nuova Venezia, ieri la Presidenza del Consiglio si è costituita al Tar del Veneto appoggiando il ricorso del capoluogo lagunare contro la delibera regionale. Nonostante di tratti di un atto dovuto per sopraggiunti termini di scadenza (l’iter era stato avviato dal governo Gentiloni) la decisione non ha mancato di scatenare le polemiche dei separatisti.

Secondo il governo si profilerebbe un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e della Regione. Secondo l’avvocatura di Stato, la decisione di indire il referendum, previsto per il 30 settembre, non spetterebbe a quest’ultima con il rischio che l’esecuzione, anche parziale, della delibera possa violare le prerogative statali riconosciute dalla Carta Costituzionale.