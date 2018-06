Sindaco Jesolo: «sesso sul pontile? Video falso»

Condividi

Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, torna a commentare il video diventato virale di una coppia impegnata in atti sessuali su un pontile del litorale. Dopo aver derubricato il caso a semplice tempesta ormonale, il primo cittadino mette ora in dubbio la veridicità del filmato: «il video di Jesolo probabilmente era un falso – dice Zoggia su La Nuova Venezia a pagina 26 – almeno così parrebbe da un’attenta analisi di alcuni esperti. Forse non era neppure uno dei nostri pontili. In ogni caso, poco importa, non vedo nulla di così tragico o scandaloso e invito tutti a farci una risata».