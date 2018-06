Tar condanna Bo: «commissione non imparziale, ripetere concorso»

Condividi

Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso presentato da una ricercatrice dell’Università di Padova che chiedeva di annullare una procedura di selezione per due posti da professori al Dipartimento di Fisica e Astronomia. Come scrive Angela Tisbe Ciociola a pagina 9 dell’edizione di Padova del Corriere del Veneto, secondo Monica Lazzarin, terza contendente in gara poi scartata, i giudici della commissione non sarebbero stati imparziali nel giudicare come vincitori i ricercatori Mauro D’Onofrio e Giulia Rodighiero.

I giudici hanno infatti certificato come non sia stata preso in considerazione il lavoro svolto da Lazzarin nella Missione spaziale Rosetta, mentre nel caso di Rodighiero la commissione aveva riconosciuto progetti di ricerca anche se quest’ultima non aveva svolto il ruolo di coordinatore scientifico. Inoltre i giudici amministrativi hanno rilevato come Lazzarin avesse seguito come relatore 28 tesi, mentre Rodighiero solo tre. A ciò si aggiunge si aggiunge che le valutazioni sui curricula «appaiono generici e non fondati su evidenti riscontri oggettivi». Il Tar ha quindi annullato la selezione, disposto al Bo di ripetere il concorso con nuovi commissari e ingiunto il pagamento di duemila euro di spese processuali.