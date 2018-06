Tonezza (Vi), troppe spese: chiude l’hotel dei profughi

Condividi

Dopo tre anni di accoglienza dei richiedenti asilo, a fine luglio l’albergo Belvedere di Tonezza (Vicenza) chiuderà i battenti e i giovani africani verranno riassegnati ad altre strutture di accoglienza vicentine. «Non ce la facciamo più ad andare avanti a livello economico», spiega a malincuore Franca Cogo, che gestisce la struttura. Il numero di persone accolte è andato via via diminuendo dalle 90 degli anni scorsi si è passati agli attuali 55. Inoltre, spiega la signora Cogo – chiamata Mamma Africa dagli ospiti – l’anno scorso il proprietario dello stabile «ci ha aumentato l’affitto, passando da circa tremila euro a oltre settemila».

Come scrive Silvia Dal Ceredo sul Giornale di Vicenza a pagina 20, la Prefettura prevede un ulteriore calo delle presenze. «Quindi, prima di arrivare a far debiti, abbiamo deciso di fermarci». Troppe spese, ha spiegato: «dei famosi 35 euro al giorno, almeno 10 dobbiamo darli alla cooperativa che si occupa di vari servizi come sanità, documenti, corso d’italiano e altro. Noi con il resto dobbiamo fornire vitto, alloggio e tutto il necessario per l’igiene personale, oltre naturalmente a pagare spese e affitto. Non siamo certo tra quelli che fanno il business di cui si parla tanto, anzi».

(Ph. Albergo Ristorante belvedere / Facebook)