Torino, consiglieri M5S contro Olimpiadi. Appendino: «mi dimetto»

Il sindaco di Torino Chiara Appendino minaccia le dimissioni se la maggioranza in consiglio comunale non sosterrà la candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi invernali del 2026. Ieri 23 consiglieri del Movimento 5 stelle hanno chiesto il ritiro della candidatura, andando contro al via libera di Grillo, Davide Casaleggio, Di Maio e da ultimo del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Il sindaco Appendino, atteso proprio oggi a Roma per illustrare la bozza di dossier al sottosegretario Giancarlo Giorgetti, è al muro contro muro: lei si dice pronta a dimettersi, così come i consiglieri che rappresentano la maggioranza in consiglio: «da due anni stiamo facendo il contrario di quel che avevamo promesso». Come scrive Andrea Rossi su la Stampa, non è la prima volta che Appendino minaccia di mollare, ma questa volta il rischio sembra davvero reale.

(Ph. Shutterstock)