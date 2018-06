Treviso, Conte presenta giunta

Condividi

Il neosindaco di Treviso, Mario Conte (primo da sinistra in foto), ha presentato ieri la sua squadra di assessori. Come scrive Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 2, la nuova giunta è formata da quattro uomini e quattro donne. Vicesindaco è Andrea De Checchi (Forza Italia, sesto da sinistra). Gli assessori sono: Alessandro Manera (ambiente, quinto da sinistra), Christian Schiavon (bilancio, secondo da sinistra), Sandro Zampese (lavori pubblici, quarto da sinistra), i primi due in quota Lega, l’ultimo in quota Zaia-Gentilini.

Nelle “quote rosa” troviamo: Lavinia Colonna Preti (cultura e turismo, prima da destra), Silvia Nizzetto (sport e scuola, terza da sinistra), Gloria Tessarolo (welfare e famiglia, seconda da destra), Linda Tassinari (urbanistica e quartieri, terza da destra). La prima è in quota Zaia-Gentilini, la seconda della lista Conte, la terza in quota Lega e la quarta esterna. «Fra un anno la verifica, quella sarà la prima tappa, faremo una profonda analisi sul primo anno di mandato», ha annunciato Conte.

(ph: Facebook – Mario Conte)