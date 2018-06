Vigili insultati su Facebook, 11 utenti a processo

Condividi

Avevano coperto d’insulti la polizia locale trevigiana per via di una foto comparsa su Facebook. Ora in 11 rischiano il processo per diffamazione. Come scrive Giorgio Barbieri su La Tribuna a pagina 15, la rabbia degli utenti della rete era esplosa per la foto di una camionetta ferma su un posto disabili a Santa Maria del Sile. Secondo alcuni gli agenti erano impegnati in una pausa caffè.

Tuttavia le forze dell’ordine erano in servizio per regolare il traffico dopo un incidente e il posto sul quale sostava il mezzo era privato e privo di autorizzazione. I 16 accusati avevano quindi chiesto scusa acquistando una pagina su La Tribuna ma questo non è servito a fermare il processo a carico di 11 di loro.