Acque trevigiane, Mattarella risponde al chimico che aveva denunciato

Condividi

Non si è fatta attendere da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la risposta alla lettera del chimico veneziano Giacomo Pelagatti pubblicata il 24 giugno su Vvox, a proposito del caso delle analisi delle acque nel Trevigiano. Per firma di Rosanna De Rosa, direttrice dall’Ufficio per gli Affari dell’Amministrazione della Giustizia del segretariato generale del Quirinale, Mattarella fa presente che «non rientra tra le attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato l’intervento su questioni appartenenti alla competenza dell’autorità giudiziaria. Non risulta pertanto possibile compiere in questa sede una valutazione dei fatti evidenziati, né intervenire in alcun modo». Il limite è dato dall’«autonomia e indipendenza» della magistratura, «costituzionalmente garantite, a presidio dell’imparzialità dei giudizi». Per cui, questa la conclusione, «non sono consentiti interventi da parte di alcuna autorità dello Stato».