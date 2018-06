Cara sinistra, la “peggior destra” non è la Lega

Condividi

La grande ascesa della Lega sul proscenio nazionale in questi giorni sta scatenando commenti e filippiche. Tralasciando i mass media e il coro del politically correct, impegnato a dipingerci fantomatici fascismi e nazismi imperanti nel partito di Via Bellerio, quel che più mi interessa commentare è la reazione dei militanti di sinistra vecchi e nuovi, quelli che, politicamente impotenti, assistono ormai alla crisi culturale ed elettorale del progressismo.

Vista l’età e gli ambienti frequentati, ancor di più mi interessa notare la singolare reazione di molti ventenni e trentenni che, difendendo le sinistrorse anticaglie, finiscono volenti o nolenti ad identificarsi con il lascito politico ed economico da esse lasciato sul terreno negli ultimi decenni. Un lascito non certo composto da rivoluzioni di popolo ed economie pianificate, ma di rovinoso cosmopolitismo e apertura indiscriminata di ogni frontiera, da quelle migratorie a quelle del mercato globale.

In tal senso, emblematico è il termine “peggior destra”, salito agli onori delle cronache per identificare la Lega Nord e il nuovo filone di partiti sovranisti occidentali. Emblematico perché chi lo usa da sinistra lascia intendere che, rispetto al partito salviniano, potremmo fregiarci dell’esistenza di una destra migliore, cioè quella dei vari Juncker, Merkel e Sarkozy, la “destra antifascista dei mercati”, dell’imperialismo e dei minijob, del liberismo europeo in doppiopetto che, pur avendo ridotto le speranze di molti giovani europei al lumicino, sarebbe preferibile perché maggiormente “presentabile”, più mentaniana, echiana, gradevole alla vista, al tatto e all’udito.

Insomma la Lega, un partito popolare e territoriale che raccoglie moltissimi voti operai, con molti ex comunisti in ruoli apicali e volto ad una idea di mondo certamente meno elitaria, il partito dei lavoratori e delle piccole imprese vessati dalla crisi, non va bene. Non va bene e non può andare bene. Troppo puzzolente, troppo populista (sic!), poco presentabile a qualche simposio o cenacolo accademico. Soprattutto per il grande peccato originale, imperdonabile dall’elettore liberal, dell’aver osato smascherare e contestare il sistema migratorio e i suoi indotti di morte e sfruttamento.

In compenso, rispetto a lei e ai suoi milioni di elettori, va bene qualsiasi accrocchio mercatista. Va bene qualsiasi azzurro predellino d’Europa, basta conservi quel retrogusto di liberalismo senza frontiere e presentabilità eurista al quale i nostri cari progressisti occidentali proprio non riescono a rinunciare. Come dire, se devo scegliere tra un partito popolare, protezionista, trasversale, altermondialista e sovranista e la destra europea del capitale, dell’imperialismo, della precarità e dell’austerità, da buon progressista scelgo la seconda. Una posizione che fa ben capire, anche a molti degni e coerenti nostalgici di Marx e Lenin, quale sia il livello raggiunto dalla “cultura” della sinistra liberal europea.

Viene da chiedersi tuttavia come potrebbe un qualsiasi operaio o lavoratore nazionale compiere la stessa scelta. I recenti risultati elettorali, del resto, dimostrano la fondatezza della domanda e anche la totale diversità della risposta fornita dal popolo.

(ph: watson.ch)