«Edilizia a Vicenza, muratori specializzati introvabili»

«Il settore edile? Nei prossimi anni farà i conti con una forte carenza di personale conseguente al cambio generazionale che si prepara». Così in un articolo di Cinzia Zuccon sul Giornale di Vicenza a pagina 7, il presidente della sezione Edili-Impianti di Confindustria berica, Luigi Schiavo. «Oggi – osserva – i muratori sono in gran parte preparati, a partire dall’aspetto della sicurezza oltre che delle tecniche costruttive. E sono introvabili».

«Le aziende del territorio hanno anche necessità di geometri, in particolare geometri di impresa, che non si limitino ai disegni ma sappiano anche redigere computi metrici e capitolati e vanno a caccia anche di ingegneri civili – conclude Schiavo – della carenza di queste figure ci siamo resi conto in particolare nel momento in cui si verificò l’alluvione in provincia».