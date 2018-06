Fiume Po, regioni unite contro il bracconaggio

Condividi

Le quattro regioni bagnate dal fiume Po coordinano forze e interventi contro il bracconaggio che sta impoverendo la fauna ittica dell’intero bacino fluviale e rischia di mettere a repentaglio la salute dei consumatori. «La pesca di frodo, praticata con metodi massivi e nocivi come gli elettrostorditori, risulta in continuo aumento», dichiara l’assessore alla pesca del Veneto, Giuseppe Pan. «Ci sono specie ormai a rischio di estinzione, come lo storione cobice e un’altra decina di specie tutelate dalle direttive comunitarie. Ma la vendita di stock illegali di pesce pescato nel Po, privi di controlli sanitari e di tracciabilità, rappresenta un serio rischio per la salute collettiva, vista la continuità delle acque fluviali con siti fortemente inquinati».

Con l’intesa, che sarà firmata venerdì a Isola Serafini, a Monticelli d’Ongina (Piacenza), le regioni Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, con l’Autorità di bacino del Po e le prefetture di Milano, Torino, Bologna e Venezia si accordano per il controllo triennale della pesca illegale, coordinando risorse, gestioni e azioni per vigilare sull’asta fluviale e i suoi affluenti, tutelare la fauna ittica, promuovere il turismo fluviale e contrastare il bracconaggio. A coordinare il programma sarà il tavolo di coordinamento costituito presso la Prefettura di Milano, mentre la regia degli interventi operativi spetta all’Autorità di bacino. «Solo se coordiniamo tutti gli enti competenti e uniamo le forze – conclude Pan – potremo difendere il patrimonio ittico del Po e salvare la pesca legale e le prospettive di sviluppo turistico e di fruizione del fiume».

(Ph. Shutterstock)