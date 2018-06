Melegatti all’asta, clausola per salvaguardare lavoratori

Condividi

Pubblicata online l’asta che prevede la vendita del gruppo dolciario Melegatti. Sarà un unico lotto per entrambe le aziende, la prima in viale del Lavoro 2 dove si trova l’attività di produzione e commercio in proprio e anche per conto terzi di prodotti da forno, dolciari e simili, esercitata in San Martino Buon Albergo (VR) mentre la seconda in via Monte Carega 23 che ha per oggetto l’attività di produzione e commercio del “PANDORO MELEGATTI” e dei dolciumi in genere e affini, eesercitata in San Giovanni Lupatoto (VR).

La base d’asta è fissata a 18 milioni mentre l’offerta minima dovrà essere di 13,5 milioni e dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 27 luglio. Uno dei vincoli è che «l’acquirente delle due aziende subentrerà in tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di cessione». Clicca qui per leggere il bando.