Oderzo, micia Tenny aspetta da mesi il padrone fuori dall’ospedale

L’ospedale di Oderzo, in provincia di Treviso, da mesi ha un ospite speciale. Si tratta di una gattina tigrata che imperterrita staziona davanti alle porte d’entrata scrutando con attenzione le persone che entrano ed escono, come se stesse aspettando qualcuno.

A nulla sono serviti gli sforzi di chi si è preso a cuore la micia. Le avevano persino trovato una casa e una famiglia che le volesse bene ma lei è resistita qualche giorno per poi scappare e tornare davanti all’ospedale. Tanto che i dipendenti del nosocomio hanno deciso di adottarla. L’hanno chiamata Tenny, le portano tutti i giorni cibo e acqua e le hanno fornito una cuccia dove può dormire e ripararsi. Non si è ancora riusciti a risalire al suo padrone. C’è chi ipotizza che fosse un paziente entrato per curarsi e forse non ce l’ha fatta.

Tenny è stata ribattezzata da molti la versione felina di Hachiko, il cane che accompagnava i suo padrone alla stazione e, dopo che lui è morto, non si è arresto e lo ha atteso ogni giorno fino alla morte.

Fonte: Repubblica