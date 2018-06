Olimpiadi invernali, Zaia: «pronto dossier Cortina»

Condividi

«Ci siamo anche noi, il dossier è pronto». Così il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia la candidatura di Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026. Come scrive Francesco Dal Mas sul Mattino a pagina 10, la sfida è fra Milano e Torino ma il Veneto ha insistito ieri con il Comitato Strategico affinchè tra le papabili ci sia anche la regina delle Dolomiti. Una presenza che avrebbe ricadute su tutto il Triveneto in primis le provincie di Bolzano e Trento. A favore della candidatura di Cortina ci sarebbero fattori quali il basso costo ambientale delle strutture, gli investimenti contenuti in qualche centinaio di milioni e la disponibilità di impianti, offerti anche dal Trentino Alto Adige.