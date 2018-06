«Padova, in 3 anni faccio l’arena della musica»

Condividi

«Padova ha una vocazione internazionale, per questo ho deciso: farò qui l’arena della musica. Sono pronto a fare una proposta al Comune, in tre anni possiamo inaugurarla». Cosi, intervistato da Claudio Malfitano sul Mattino a pagina 2, Diego Zabeo, patròn della Zed, espone la sua proposta per il futuro dello spettacolo live nella città del Santo. «Basterebbe arrivare a 700 mila (biglietti all’anno, ndr) per rendere sostenibile un’arena – spiega – Vuol dire una ventina di eventi in più. Con la struttura giusta si può fare».

«C’è un indotto turistico, commerciale, dei trasporti. Ma un’arena aiuterà anche una rinascita delle Terme – aggiunge l’imprenditore – potremmo dare lavoro fisso a 80 persone, più altre 300 in occasione degli eventi (…) Bisogna fare presto, perché abbiamo poco tempo. C’è un mercato effervescente in questo settore, tanti si stanno muovendo – conclude il “re dei concerti” – Io penso in un anno di fare la progettazione definitiva e in 3 anni di arrivare all’inaugurazione».

