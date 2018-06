Padova, tv accesa di notte: vicino sfonda porta e lo picchia

Condividi

Teneva la tivù accesa di notte per prendere sonno e per tutta risposta è stato picchiato ripetutamente dal vicino. L’episodio di stalking condominiale succede a Padova in alloggio Ater di Voltabarozzo. Come scrive Roberta Polese a pagina 11 dell’edizone di Padova e Rovigo del Corriere del Veneto, il residente Marco Mazzucato è da un anno a processo per atti persecutori e lesioni aggravate da futili motivi ai danni del vicino pensionato Umberto De Santis.

Secondo le ricostruzioni, infuriato dai rumori “molesti” della televisione Mazzucato avrebbe scagliato la sua furia su De Santis sfondandogli la porta di casa, insultandolo e sputandogli addosso. Lo avrebbe inoltre picchiato, aggredendolo alle spalle, colpendolo con pugni al capo, e dopo averlo gettato a terra avrebbe infierito con calci che hanno provocato fratture al volto, alle braccia e alle costole. Ma Mazzucato non si è fermato qui: in un’altra occasione avrebbe inoltre tagliato tutte e 4 le gomme della macchina di De Santis. Gli episodi andrebbero avanti da due anni. Tuttavia, finchè non ci sarà una sentenza definitiva di allontanamento, i due sono costretti a convivere ancora per qualche tempo l’uno accanto all’altro.